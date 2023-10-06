Петрусь Афанасий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти01.05.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1822
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1823
Сын: Петрусь Самул Афанасьевич
Мать ребёнка: Петрус Феодсия Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1826
Сын: Петрусь Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Петрус Феодсия Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1831
Дочь: Пинчук Христина Афанасьевна
Мать ребёнка: Петрус Феодсия Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1834
Дочь: Петрусь Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Петрус Феодсия Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1834
Черниговская губерния, Российская империя