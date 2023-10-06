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ГлавнаяЛюдиПетрусь Афанасий Романович

Петрусь Афанасий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

01.05.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1822

Жена: Петрус Феодсия Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1823

Сын: Петрусь Самул Афанасьевич

Мать ребёнка: Петрус Феодсия Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1826

Сын: Петрусь Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Петрус Феодсия Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1831

Дочь: Пинчук Христина Афанасьевна

Мать ребёнка: Петрус Феодсия Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1834

Дочь: Петрусь Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Петрус Феодсия Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.05.1834
Черниговская губерния, Российская империя
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