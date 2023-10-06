(Афонина) Анастасия Ефремовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.12.1895
Дата смерти05.03.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1895
Отец: Афонин Ефрем Васильевич
Мать: Евдокия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.03.1899
Черниговская губерния, Российская империя