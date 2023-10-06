(Афонина) Васса Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Афонина) Васса Ефремовна

(Афонина) Васса Ефремовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1888

Отец: Афонин Ефрем Васильевич

Мать: Евдокия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Кот Иосиф Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close