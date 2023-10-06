(Афонина) Васса Ефремовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1888
Отец: Афонин Ефрем Васильевич
Мать: Евдокия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1909
Муж: Кот Иосиф Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно