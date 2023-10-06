(Афонина) Агафия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афонина) Агафия Ефремовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.02.1891

Дата смерти

02.04.1894

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1891

Отец: Афонин Ефрем Васильевич

Мать: Евдокия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.04.1894
Черниговская губерния, Российская империя
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