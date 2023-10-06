Афонин Андрей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонин Андрей Ефремович

Афонин Андрей Ефремович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1882

Отец: Афонин Ефрем Васильевич

Мать: Евдокия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Афонина Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1904

Дочь: Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1909

Сын: Афонин Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Афонин Антоний Андреевич

Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1913

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1915

Сын: Афонин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1918

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close