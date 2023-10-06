Афонин Андрей Ефремович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1882
Отец: Афонин Ефрем Васильевич
Мать: Евдокия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1903
Жена: Афонина Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1904
Дочь: Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1909
Сын: Афонин Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1911
Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1913
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1915
Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1918
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Афонина Мария Михайловна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно