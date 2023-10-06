Афонина (Павлюк) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Павлюк) Мария Михайловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1881

Отец: Павлюк Михаил Анисимович

Мать: Павлюк Ирина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Афонин Андрей Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1904

Дочь: Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1909

Сын: Афонин Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Афонин Антоний Андреевич

Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1913

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1915

Сын: Афонин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1918

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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