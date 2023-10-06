Афонина (Павлюк) Мария Михайловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1881
Отец: Павлюк Михаил Анисимович
Мать: Павлюк Ирина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1904
Дочь: Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1909
Сын: Афонин Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1911
Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1913
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1915
Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1918
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Афонин Андрей Ефремович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно