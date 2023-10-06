Павлюк (Литвинец) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюк (Литвинец) Ирина Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.05.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1855

Отец: Литвинец Иван Степанович

Мать: Литвинец Мотрона Миновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1880

Муж: Павлюк Михаил Анисимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1881

Дочь: Афонина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1883

Сын: Павлюк Никита Михайлович

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1886

Дочь: Паливода Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1888

Сын: Павлюк Федор Михайлович

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1894

Сын: Павлюк Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1894

Сын: Павлюк Иван Михайлович

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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