Павлюк (Литвинец) Ирина Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.05.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1855
Отец: Литвинец Иван Степанович
Мать: Литвинец Мотрона Миновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1881
Дочь: Афонина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1883
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1886
Дочь: Паливода Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1888
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1894
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1894
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Анисимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно