Паливода (Павлюк) Феодора Михайловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1886
Отец: Павлюк Михаил Анисимович
Мать: Павлюк Ирина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1913
Муж: Паливода Карп Ильич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Параскева Карповна
Отец ребёнка: Паливода Карп Ильич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1917
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Паливода Карп Ильич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1919
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Паливода Карп Ильич
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1922
Сын: Паливода Григорий Карпович
Отец ребёнка: Паливода Карп Ильич
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно