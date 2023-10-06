Паливода (Павлюк) Феодора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паливода (Павлюк) Феодора Михайловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1886

Отец: Павлюк Михаил Анисимович

Мать: Павлюк Ирина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1913

Муж: Паливода Карп Ильич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Параскева Карповна

Отец ребёнка: Паливода Карп Ильич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1917

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Паливода Карп Ильич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1919

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Паливода Карп Ильич

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1922

Сын: Паливода Григорий Карпович

Отец ребёнка: Паливода Карп Ильич

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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