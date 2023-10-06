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Паливода Григорий Карпович

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

16.03.1922

Дата смерти

31.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1922

Отец: Паливода Карп Ильич

Мать: Паливода Феодора Михайловна

Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Украинская ССР, Сумская обл., Андреевка
Смерть
31.12.1944
Вильнюс, Литовская ССР
Причина смерти: Попал в плен
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