Паливода Григорий Карпович
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения16.03.1922
Дата смерти31.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1922
Отец: Паливода Карп Ильич
Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Украинская ССР, Сумская обл., Андреевка
Смерть
31.12.1944
Вильнюс, Литовская ССР
Причина смерти: Попал в плен