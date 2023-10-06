Паливода Карп Ильич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1889
Отец: Паливода Илья Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1913
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Параскева Карповна
Мать ребёнка: Паливода Феодора Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1917
Дочь: Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Паливода Феодора Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1919
Дочь: Анна Карповна
Мать ребёнка: Паливода Феодора Михайловна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1922
Сын: Паливода Григорий Карпович
Мать ребёнка: Паливода Феодора Михайловна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно