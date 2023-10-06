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Паливода Карп Ильич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1889

Отец: Паливода Илья Павлович

Мать: Паливода Феозва Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1913

Жена: Паливода Феодора Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Параскева Карповна

Мать ребёнка: Паливода Феодора Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1917

Дочь: Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Паливода Феодора Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1919

Дочь: Анна Карповна

Мать ребёнка: Паливода Феодора Михайловна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1922

Сын: Паливода Григорий Карпович

Мать ребёнка: Паливода Феодора Михайловна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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