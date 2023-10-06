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Паливода Илья Павлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1865

Отец: Паливода Павел Макарович

Мать: Паливода Параскева Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1887

Жена: Паливода Феозва Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1887

Сын: Паливода Харитон Ильич

Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1889

Сын: Паливода Карп Ильич

Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Анастасия Ильнична

Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Агрипина Ильнична

Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Паливода Федот Ильич

Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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