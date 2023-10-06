Паливода Илья Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1865
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1887
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1887
Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1889
Сын: Паливода Карп Ильич
Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Анастасия Ильнична
Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1897
Дочь: Агрипина Ильнична
Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Паливода Федот Ильич
Мать ребёнка: Паливода Феозва Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно