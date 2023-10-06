Паливода (Ступак) Феозва Тимофеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1862
Мать: Ступак Дарья Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1887
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1887
Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1889
Сын: Паливода Карп Ильич
Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Анастасия Ильнична
Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1897
Дочь: Агрипина Ильнична
Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Паливода Федот Ильич
Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно