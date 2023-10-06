Паливода (Ступак) Феозва Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паливода (Ступак) Феозва Тимофеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1862

Отец: не указан

Мать: Ступак Дарья Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.01.1887

Муж: Паливода Илья Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1887

Сын: Паливода Харитон Ильич

Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1889

Сын: Паливода Карп Ильич

Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Анастасия Ильнична

Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1897

Дочь: Агрипина Ильнична

Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Паливода Федот Ильич

Отец ребёнка: Паливода Илья Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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