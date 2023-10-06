Павлюк Моисей Михайлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.08.1894
Дата смерти29.08.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1894
Отец: Павлюк Михаил Анисимович
Мать: Павлюк Ирина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.08.1894
Черниговская губерния, Российская империя