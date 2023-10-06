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Павлюк Моисей Михайлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.08.1894

Дата смерти

29.08.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1894

Отец: Павлюк Михаил Анисимович

Мать: Павлюк Ирина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.08.1894
Черниговская губерния, Российская империя
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