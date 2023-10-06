Павлюк Никита Михайлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1883
Отец: Павлюк Михаил Анисимович
Мать: Павлюк Ирина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1907
Мать ребёнка: Павлюк Пелагея Григорьевна
Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.06.1909
Мать ребёнка: Павлюк Пелагея Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1910
Дочь: Ульяна Никитовна
Мать ребёнка: Павлюк Пелагея Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1913
Мать ребёнка: Павлюк Пелагея Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно