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Павлюк Никита Михайлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1883

Отец: Павлюк Михаил Анисимович

Мать: Павлюк Ирина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1906

Жена: Павлюк Пелагея Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Павлюк Алексей Никитович

Мать ребёнка: Павлюк Пелагея Григорьевна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.06.1909

Сын: Павлюк Павел Никитович

Мать ребёнка: Павлюк Пелагея Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1910

Дочь: Ульяна Никитовна

Мать ребёнка: Павлюк Пелагея Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1913

Сын: Павлюк Николай Никитович

Мать ребёнка: Павлюк Пелагея Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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