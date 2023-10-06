Павлюк (Сова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюк (Сова) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1885

Отец: Сова Григорий Яковлевич

Мать: Сова Марина Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Павлюк Никита Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Павлюк Алексей Никитович

Отец ребёнка: Павлюк Никита Михайлович

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.06.1909

Сын: Павлюк Павел Никитович

Отец ребёнка: Павлюк Никита Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1910

Дочь: Ульяна Никитовна

Отец ребёнка: Павлюк Никита Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1913

Сын: Павлюк Николай Никитович

Отец ребёнка: Павлюк Никита Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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