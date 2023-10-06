Афонин Антоний Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.07.1911
Дата смерти11.08.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911
Отец: Афонин Андрей Ефремович
Мать: Афонина Мария Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.08.1911
Черниговская губерния, Российская империя