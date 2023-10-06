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Афонин Антоний Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.07.1911

Дата смерти

11.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911

Отец: Афонин Андрей Ефремович

Мать: Афонина Мария Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.08.1911
Черниговская губерния, Российская империя
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