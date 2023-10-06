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Афонин Трофим Ефремович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.07.1878

Дата смерти

19.12.1890

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1878

Отец: Афонин Ефрем Васильевич

Мать: Евдокия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.12.1890
Черниговская губерния, Российская империя
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