Афонин Трофим Ефремович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.07.1878
Дата смерти19.12.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1878
Отец: Афонин Ефрем Васильевич
Мать: Евдокия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.12.1890
Черниговская губерния, Российская империя