(Афонина) Анна Ефремовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1884
Отец: Афонин Ефрем Васильевич
Мать: Евдокия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.05.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1904
Дочь: Елена Поликарповна
Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1906
Дочь: Параскева Поликарповна
Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1908
Дочь: Анастасия Поликарповна
Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1911
Сын: Опанасенко Стефан Поликарпович
Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1914
Сын: Опанасенко Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1916
Сын: Опанасенко Гавриил Поликарпович
Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно