(Афонина) Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афонина) Анна Ефремовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1884

Отец: Афонин Ефрем Васильевич

Мать: Евдокия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.05.1903

Муж: Опанасенко Поликарп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1904

Дочь: Елена Поликарповна

Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1906

Дочь: Параскева Поликарповна

Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1908

Дочь: Анастасия Поликарповна

Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1911

Сын: Опанасенко Стефан Поликарпович

Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Опанасенко Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1916

Сын: Опанасенко Гавриил Поликарпович

Отец ребёнка: Опанасенко Поликарп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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