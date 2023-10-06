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Опанасенко Федор Поликарпович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.05.1914

Дата смерти

04.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1914

Отец: Опанасенко Поликарп Петрович

Мать: Анна Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.09.1915
Черниговская губерния, Российская империя
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