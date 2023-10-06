(Опанасенко) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Опанасенко) Евдокия Поликарповна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.12.1909

Дата смерти

07.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909

Отец: Опанасенко Поликарп Петрович

Мать: Анна Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.08.1910
Черниговская губерния, Российская империя
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