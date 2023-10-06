(Опанасенко) Евдокия Поликарповна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.12.1909
Дата смерти07.08.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909
Отец: Опанасенко Поликарп Петрович
Мать: Анна Ефремовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.08.1910
Черниговская губерния, Российская империя