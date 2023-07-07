Пелагия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1730

Муж: Аврам Лукоянович

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Место жительства
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Засыпкина Маремьяна Аврамовна

Отец ребёнка: Аврам Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Аврамов Иван Аврамович

Отец ребёнка: Аврам Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Аврамов Иван Абрамович

Отец ребёнка: Аврам Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Аврамов Мирон Аврамович

Отец ребёнка: Аврам Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Пастухова Катерина Аврамовна Аверьяновна

Отец ребёнка: Аврам Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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