Пелагия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1730
Муж: Аврам Лукоянович
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Место жительства
С 1730
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Засыпкина Маремьяна Аврамовна
Отец ребёнка: Аврам Лукоянович
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Аврам Лукоянович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Аврам Лукоянович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Аврам Лукоянович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Пастухова Катерина Аврамовна Аверьяновна
Отец ребёнка: Аврам Лукоянович
Смерть
Неизвестно