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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
21Лукерьино, д. вл.близь р. Волги.28835125153
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
56. Кстово, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 75, жителей 494, становая квартира, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, Показать все
Список населённых мест Нижегородской губернии 1911 года
Название№ТипДворовКатегория крестьянСельское обществоМестность
Лукерьино169Деревня75а) бывш. Каратаевой; б) бывш. Улыбышевой; в) бывш. СкурилинойСеверная часть
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
д. Лукерьино42729294
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Лукерьино дер.204Б.-Вишенск. 508с. Безвод. 282727
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9340Кстовогород56°10'44°10'O-38-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22637101001г Кстовогород