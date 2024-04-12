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Аврам Лукоянович

Место рождения

Обмелюхино, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Обмелюхино, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Бракосочетание
До 1730

Жена: Пелагия Дмитриевна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Место жительства
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Засыпкина Маремьяна Аврамовна

Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Аврамов Иван Аврамович

Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Аврамов Иван Абрамович

Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Аврамов Мирон Аврамович

Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Пастухова Катерина Аврамовна Аверьяновна

Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1760
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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