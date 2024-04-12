Аврам Лукоянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Бракосочетание
До 1730
Жена: Пелагия Дмитриевна
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Место жительства
С 1730
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Засыпкина Маремьяна Аврамовна
Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Пастухова Катерина Аврамовна Аверьяновна
Мать ребёнка: Пелагия Дмитриевна
Смерть
1760