Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Аврам Лукоянович
Мать: Пелагия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Засыпкин Сергей Борисович
Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист. Слепой
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Засыпкин Алексей Борисович
Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Засыпкин Прохор Борисович
Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Сальникова Василиса Борисовна
Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 оборот
Смерть
1783
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист