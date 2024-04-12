Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Аврам Лукоянович

Мать: Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Засыпкин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист. Слепой
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Засыпкин Алексей Борисович

Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Засыпкин Прохор Борисович

Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Сальникова Василиса Борисовна

Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Засыпкин Ефим Борисович

Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Засыпкин Филип Борисович

Отец ребёнка: Засыпкин Борис Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Борис Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 оборот
Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
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