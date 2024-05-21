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Засыпкин Борис Федотович

Место рождения

Задорино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Засыпкин Федот Иванович

Мать: не указана

Задорино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Засыпкин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист. Слепой
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Засыпкин Алексей (Андрей) Борисович

Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Засыпкин Прохор Борисович

Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Сальникова (Засыпкина) Василиса Борисовна

Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Засыпкин Ефим Борисович

Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Романов (Засыпкин) Филип Борисович

Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Смерть
1787
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист

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