Засыпкин Борис Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1705
Отец: Засыпкин Федот Иванович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Засыпкин Сергей Борисович
Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист. Слепой
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Засыпкин Алексей (Андрей) Борисович
Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Засыпкин Прохор Борисович
Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Сальникова (Засыпкина) Василиса Борисовна
Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Романов (Засыпкин) Филип Борисович
Мать ребёнка: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Смерть
1787
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист