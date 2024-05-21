Романов (Засыпкин) Филип Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Романов Савелий Филипович
Мать ребёнка: Романова (Ведрова) Огрофена Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Романова (Ведрова) Огрофена Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 30об Незаконный
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Романова (Ведрова) Огрофена Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 30об
Смерть
Неизвестно