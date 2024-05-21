Романов (Засыпкин) Филип Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов (Засыпкин) Филип Борисович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Засыпкин Борис Федотович

Мать: Засыпкина (Аврамова) Маремьяна Аврамовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Ведрова) Огрофена Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Романов Савелий Филипович

Мать ребёнка: Романова (Ведрова) Огрофена Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 лист
Рождение ребёнка
1798

Сын: Романов Сергей Филипович

Мать ребёнка: Романова (Ведрова) Огрофена Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 30об Незаконный
Рождение ребёнка
1808

Сын: Романов Федор Филипович

Мать ребёнка: Романова (Ведрова) Огрофена Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 30об
Смерть
Неизвестно

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