Федотов Иван Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Иван Аврамович

Федотов Иван Аврамович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Федотов Аврам Лукоянович

Мать: Федотова Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Федотова Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Федотов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Федотов Иван Иванович

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Татьяна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24,оп 1, дело 1502, 13 лист
Смерть
Неизвестно