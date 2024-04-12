Аврамова (Данилова) Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамова (Данилова) Татьяна Осиповна

Место рождения

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 24, оп 1, 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Аврамова Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Аврамов Иван Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Аврамов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Аврамов Иван Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Аврамов Иван Иванович

Отец ребёнка: Аврамов Иван Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Иван Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24,оп 1, дело 1502, 13 лист
Смерть
Неизвестно
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