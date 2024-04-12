Аврамова (Данилова) Татьяна Осиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
ГАСО, фонд 24, оп 1, 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Аврамова Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Аврамов Иван Аврамович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Аврамов Иван Аврамович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Аврамов Иван Аврамович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24,оп 1, дело 1502, 13 лист
Смерть
Неизвестно