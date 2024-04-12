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Аврамов Алексей Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Аврамов Иван Аврамович

Мать: Аврамова Татьяна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Аврамова Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Аврамов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Аврамов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Аврамова Агрофена Алексеевна

Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Аврамов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Аврамов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Аврамова Фекла Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Аврамова Ксенья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Ирина Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Смерть
1815
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
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