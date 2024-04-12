Аврамов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1755
Отец: Аврамов Иван Аврамович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Аврамова Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Аврамов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Аврамов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Аврамова Агрофена Алексеевна
Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Аврамова Ирина Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Аврамова Фекла Алексеевна
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Аврамова Ксенья Алексеевна
ГАСО, 24-25-330, 26л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 26л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аврамова Ирина Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Смерть
1815
ГАСО, 24-25-330, 25об