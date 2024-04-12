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Аврамов Константин Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Аврамов Алексей Иванович

Мать: Аврамова Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
1801

Сын: Аврамов Василий Константинович

Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1804

Сын: Аврамов Степан Константинович

Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Аврамова Маремьяна Константиновна

Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Аврамова Лукерья Константиновна

Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Аврамов Петр Константинович

Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Фекла Сидоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно
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