Аврамов Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Аврамов Алексей Иванович
Мать: Аврамова Ирина Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
1801
Сын: Аврамов Василий Константинович
Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1804
Сын: Аврамов Степан Константинович
Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Аврамова Маремьяна Константиновна
Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Аврамова Лукерья Константиновна
Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1813
Сын: Аврамов Петр Константинович
Мать ребёнка: Аврамова Фекла Сидоровна
ГАСО, 24-25-330, 25об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аврамова Фекла Сидоровна
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно