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Аврамова Ирина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Аврамова Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Аврамов Алексей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Аврамов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Аврамов Алексей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Аврамов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Аврамов Алексей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Аврамова Агрофена Алексеевна

Отец ребёнка: Аврамов Алексей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Аврамов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Аврамов Алексей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Аврамов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Аврамов Алексей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Алексей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Смерть
Неизвестно
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