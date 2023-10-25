Аврамова (Бубнова) Фекла Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАврамова (Бубнова) Фекла Сидоровна

Аврамова (Бубнова) Фекла Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Бубнов Сидор Иванович

Мать: Бубнова Ирина Стафеевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Аврамов Василий Константинович

Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1804

Сын: Аврамов Степан Константинович

Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Аврамова Маремьяна Константиновна

Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Аврамова Лукерья Константиновна

Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Аврамов Петр Константинович

Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Константин Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close