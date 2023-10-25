Аврамова (Бубнова) Фекла Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Бубнов Сидор Иванович
Мать: Бубнова Ирина Стафеевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Аврамов Василий Константинович
Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1804
Сын: Аврамов Степан Константинович
Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Аврамова Маремьяна Константиновна
Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Аврамова Лукерья Константиновна
Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич
ГАСО, 24-25-330, 26л
Рождение ребёнка
1813
Сын: Аврамов Петр Константинович
Отец ребёнка: Аврамов Константин Алексеевич
ГАСО, 24-25-330, 25об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно