Бубнова Ирина Стафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Анна Пимановна
Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Бубнова Фекла Пимановна
Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Бубнова Настасья Пимановна
Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Смерть
Неизвестно