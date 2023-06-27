Бубнова Ирина Стафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова Ирина Стафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Бубнов Петр Пиманович

Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Анна Пимановна

Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Бубнова Фекла Пимановна

Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Бубнов Михайло Пиманович

Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Бубнова Настасья Пимановна

Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Бубнов Кирило Пиманович

Отец ребёнка: Бубнов Пиман Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Пиман Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Смерть
Неизвестно