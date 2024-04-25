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Бубнов Петр Сидорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Бубнов Сидор Иванович

Мать: Бубнова Ирина Стафеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Татьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шельпякова (Бубнова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Бубнова Татьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Смерть
Неизвестно

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