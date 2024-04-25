Бубнов Петр Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1773
Отец: Бубнов Сидор Иванович
Мать: Бубнова Ирина Стафеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шельпякова (Бубнова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Бубнова Татьяна Даниловна
ГАСО, 24-25-330-63л
Смерть
Неизвестно