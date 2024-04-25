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Бубнова Татьяна Даниловна

Место рождения

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Петр Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шельпякова (Бубнова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Бубнов Петр Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Смерть
Неизвестно

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