Бубнова Татьяна Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шельпякова (Бубнова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Бубнов Петр Сидорович
ГАСО, 24-25-330-63л
Смерть
Неизвестно