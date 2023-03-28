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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3104Алтыновское, сел.при рч. Усть-Телесе.5726232622656Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
979. Алтыновское, село бывшее государственное, при речке Усть-Толесе, дворов 289, жителей 1513, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, шк Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) село Алтынное, на р. Телесе, церк., минист. шк., библ., вол. правл., земск. ст., фельдш. п., торжки: 23 апр., 20 июля, 15 авг. и 26 ноября, распл.Алтыновское общество38011461283Бывшие государственныеПравославныеРусские56—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Алтыновское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347470Алтынноесело56°50'00"57°09'00"O-40-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636415106с Алтынноесело