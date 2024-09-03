Бубнов Кирило Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1787
Отец: Бубнов Сидор Иванович
Мать: Бубнова Ирина Стафеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-63л
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Трофимова (Бубнова) Агафья Кириловна
Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна
ГАСО, 24-25-330-63л
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна
ГАСО, 24-25-330-62об
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бубнов Афонасий Кирилович
Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бубнов Ксенофонт Кирилович
Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Суворова (Бубнова) Устинья Кириловна
Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна
ГАСО, рев 1834, 30л
Смерть
1824
ГАСО, рев 1834, 29об