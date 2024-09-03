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Бубнов Кирило Сидорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Бубнов Сидор Иванович

Мать: Бубнова Ирина Стафеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Трофимова (Бубнова) Агафья Кириловна

Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бубнов Василий Кирилович

Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62об
Рождение ребёнка
1819

Сын: Бубнов Данило Кирилович

Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бубнов Афонасий Кирилович

Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бубнов Ксенофонт Кирилович

Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Суворова (Бубнова) Устинья Кириловна

Мать ребёнка: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 30л
Смерть
1824
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об

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