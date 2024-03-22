Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Шмелев Андрей Евдокимович

Мать: Шмелева Анна Деяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Бубнова Агафья Кириловна

Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бубнов Василий Кирилович

Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62об
Рождение ребёнка
1819

Сын: Бубнов Данило Кирилович

Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бубнов Афонасий Кирилович

Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бубнов Ксенофонт Кирилович

Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Устинья Кириловна

Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 30л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Кирило Сидорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Смерть
Неизвестно
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