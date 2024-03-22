Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: Шмелев Андрей Евдокимович
Мать: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Бубнова Агафья Кириловна
Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович
ГАСО, 24-25-330-63л
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович
ГАСО, 24-25-330-62об
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бубнов Афонасий Кирилович
Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бубнов Ксенофонт Кирилович
Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Устинья Кириловна
Отец ребёнка: Бубнов Кирило Сидорович
ГАСО, рев 1834, 30л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-63л
Смерть
Неизвестно