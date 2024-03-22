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Шмелев Андрей Евдокимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Шмелев Евдоким Иванович

Мать: Шмелева Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмелев Анисим Андреевич

Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна

ГАСО, 24-25-330, 12об
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Шмелева Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Кашеварова Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Бубнова Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795

Дочь: Шмелева Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шмелева Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Анна Деяновна

Смерть
1812
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12об
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