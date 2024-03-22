Шмелев Андрей Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, 24-25-330, 12об
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Шмелева Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Кашеварова Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Бубнова Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795
Дочь: Шмелева Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шмелева Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, 24-25-330, 13л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелева Анна Деяновна
Смерть
1812
ГАСО, 24-25-330, 12об