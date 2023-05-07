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Шмелев Евдоким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Шмелев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шмелев Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Шмелева Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Чеснокова Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Шмелева Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шмелев Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Шмелева Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Настасья Федоровна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист