Шмелев Евдоким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Шмелев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Шмелева Настасья Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Чеснокова Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Шмелева Настасья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Шмелев Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Шмелева Настасья Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист