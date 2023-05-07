Шмелева (Курбатова) Настасья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1722
Отец: Курбатов Федор
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Шмелев Евдоким Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Чеснокова Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Шмелев Евдоким Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Шмелев Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Шмелев Евдоким Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно