Шмелев Петр Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Шмелева Елена Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Шмелев Осип Петрович
Мать ребёнка: Шмелева Елена Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99,, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Шмелева Елена Григорьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно