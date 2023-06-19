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Шмелев Петр Евдокимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Шмелев Евдоким Иванович

Мать: Шмелева Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмелев Никифор Петрович

Мать ребёнка: Шмелева Елена Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шмелев Осип Петрович

Мать ребёнка: Шмелева Елена Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99,, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шмелев Перфилий Петрович

Мать ребёнка: Шмелева Елена Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно