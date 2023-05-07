Шмелева Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шмелев Петр Евдокимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Шмелев Осип Петрович
Отец ребёнка: Шмелев Петр Евдокимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99,, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Шмелев Петр Евдокимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно