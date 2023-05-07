Шмелева Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмелев Никифор Петрович

Отец ребёнка: Шмелев Петр Евдокимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шмелев Осип Петрович

Отец ребёнка: Шмелев Петр Евдокимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99,, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шмелев Перфилий Петрович

Отец ребёнка: Шмелев Петр Евдокимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Петр Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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