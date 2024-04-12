Чеснокова (Шмелева) Наталья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Чесноков Филип Евдокимович
Отец ребёнка: Чесноков Евдоким Алексеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Чесноков Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Чесноков Евдоким Алексеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Бракосочетание
Около 1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 68 оборот