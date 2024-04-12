Чеснокова (Шмелева) Наталья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Шмелева) Наталья Евдокимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шмелев Евдоким Иванович

Мать: Шмелева Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чесноков Филип Евдокимович

Отец ребёнка: Чесноков Евдоким Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чесноков Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Чесноков Евдоким Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Бракосочетание
Около 1793

Муж: Чесноков Евдоким Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 68 оборот
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