Чесноков Евдоким Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Чесноков Филип Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Чесноков Федор Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Бракосочетание
Около 1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 68 оборот
Смерть
Неизвестно