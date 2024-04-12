Чеснокова (Вышегородцева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Вышегородцев Иван
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Чесноков Артемий Алексеевич
Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
1744
Сын: Чесноков Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Чесноков Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Чеснокова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Смерть
Неизвестно