Чеснокова (Вышегородцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Вышегородцева) Мария Ивановна

Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Вышегородцев Иван

Мать: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Чесноков Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Чесноков Артемий Алексеевич

Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
1744

Сын: Чесноков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чесноков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Чесноков Евдоким Алексеевич

Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Чеснокова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Чесноков Алексей Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Алексей Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Смерть
Неизвестно
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