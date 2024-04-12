Чесноков Артемий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Чесноков Филип Артемьевич
Мать ребёнка: Чеснокова Маремьяна Даниловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Чеснокова Маремьяна Даниловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Чесноков Сергей Артемьевич
Мать ребёнка: Чеснокова Маремьяна Даниловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Чеснокова Васса Артемьевна
Мать ребёнка: Чеснокова Маремьяна Даниловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782