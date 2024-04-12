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Чесноков Артемий Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Чесноков Алексей Семенович

Мать: Чеснокова Мария Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Чесноков Филип Артемьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Маремьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чесноков Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Маремьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чесноков Сергей Артемьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Маремьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Чеснокова Васса Артемьевна

Мать ребёнка: Чеснокова Маремьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Маремьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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