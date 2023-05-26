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Чесноков Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Чесноков Семен

Мать: не указана

Работа или профессия
1734
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Мастер якорной фабрики
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Чесноков Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Чеснокова Мария Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Чесноков Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Чеснокова Мария Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Чесноков Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Чеснокова Мария Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Чесноков Евдоким Алексеевич

Мать ребёнка: Чеснокова Мария Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Мария Ивановна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
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