Чесноков Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Чесноков Семен
Мать: не указана
Работа или профессия
1734
Мастер якорной фабрики
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Чесноков Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Чеснокова Мария Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Чеснокова Мария Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Чесноков Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Чеснокова Мария Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Чесноков Евдоким Алексеевич
Мать ребёнка: Чеснокова Мария Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеснокова Мария Ивановна
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот