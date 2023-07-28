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Чесноков Семен

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

До 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Чесноков Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Чесноков Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Чесноков Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
Неизвестно