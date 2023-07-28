Чесноков Семен
Место рождения
Дата рожденияДо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Чесноков Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
Неизвестно