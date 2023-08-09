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Чесноков Иван Семенович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Чесноков Семен

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
Около 1728

Жена: Чеснокова Матрона Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Работа или профессия
1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Мастер на кузнечной фабрике Ведомость по Иргинскому заводу 1734 г 310 л
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Чесноков Иван Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чесноков Филип Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Чеснокова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Чеснокова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Чеснокова Ефимья Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
1791
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот