Чесноков Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Чесноков Семен
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
Около 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Работа или профессия
1729
Мастер на кузнечной фабрике Ведомость по Иргинскому заводу 1734 г 310 л
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Чеснокова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Чеснокова Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Чеснокова Ефимья Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Матрона Афонасьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот